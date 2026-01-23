Zum Menü Zum Inhalt

Pianist Lim Yunchan plant vier weitere Auftritte in Carnegie Hall

Write: 2026-02-11 16:28:23Update: 2026-02-11 17:22:03

Pianist Lim Yunchan plant vier weitere Auftritte in Carnegie Hall

Photo : YONHAP News

Pianist Lim Yunchan wird vier weitere Konzerte in der Carnegie Hall in New York geben. 

Das Konzerthaus gab in seinem Webauftritt bekannt, dass Lim nach drei ausverkauften Recitals für einen weiteren Meilenstein seiner Karriere, einen kompletten Zyklus von Mozarts Klaviersonaten, in die Carnegie Hall zurückkehre.  

Er werde am 21. Oktober und am 14. Dezember im Stern Auditorium / Perelman Stage auftreten. Weitere Auftritte seien für den 24. März und den 11. Mai 2027 vorgesehen. 

Der junge koreanische Pianist wird dabei sämtliche Klaviersonaten von Mozart spielen.
