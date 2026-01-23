Außenministerium bildet Verhandlungsteam für Atom-U-Boote

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat laut Berichten eine ausschließlich für atomgetriebene U-Boote zuständige Stelle geschaffen.Dies erfolgte vor dem Besuch einer US-Delegation in Südkorea für Folgeverhandlungen über die im Gemeinsamen Informationsblatt aufgeführten Gipfelvereinbarungen.Laut diplomatischen Quellen bildete das Außenministerium neulich ein Verhandlungsteam für Atom-U-Boote innerhalb seines Nordamerika-Büros.Hintergrund ist offenbar die Einschätzung, dass die Einführung von Atom-U-Booten umfangreiche diplomatische Bemühungen nicht nur gegenüber der US-Regierung, sondern auch gegenüber dem Kongress und Denkfabriken erfordern würde.Die neue Stelle wird sich einem behördenübergreifenden Beratungsgremium für Atom-U-Boote anschließen, das im Januar vom Verteidigungsministerium als Taskforce eingerichtet wurde. In der Frage der Einführung von Atom-U-Booten soll es als Dialogkanal mit den USA dienen.Das Team wird voraussichtlich auch für Vorbereitungen für ein mögliches separates Abkommen mit Washington zuständig sein. Ein solches Abkommen könnte für die Beschaffung von Treibstoff für Atom-U-Boote aus den USA erforderlich sein.Voraussichtlich Ende dieses Monats wird eine US-Delegation Südkorea besuchen, um die Kooperation im Sicherheitsbereich zu besprechen, die ebenfalls im Gemeinsamen Informationsblatt genannt wird. Dies betrifft Südkoreas Wunsch, über atomgetriebene U-Boote zu verfügen. Auch die Zusammenarbeit allgemein in Atomenergie und Schiffbau soll besprochen werden.