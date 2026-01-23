Tischtennis-Duo Lim/Shin führt erstmals Weltrangliste an

Photo : YONHAP News

Das koreanische Tischtennis-Duo Lim Jong-hoon/Shin Yu-bin steht erstmals an der Spitze der Weltrangliste im Mixed-Doppel.Der internationale Tischtennis-Dachverband ITTF veröffentlichte am Mittwoch in seinem Webauftritt die neuen Weltranglisten. In der Liste für Mixed-Doppel rückten Lim und Shin um einen Rang auf den ersten Platz vor.Die Paarung gewann bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris die Bronzemedaille. Im vergangenen Jahr gewann das Duo drei Turniere der WTT-Series. Auch die WTT Finals in Hongkong im Dezember konnte es gewinnen.