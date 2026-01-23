Südkorea und Niederlande führen ersten hochrangigen Dialog zu Außenpolitik und Industrie

Photo : KBS News

Südkorea und die Niederlande haben erstmals ein hochrangiges Treffen ihrer Behörden für Auswärtiges und Industrie abgehalten.Der erste hochrangige 2+2-Dialog zu Außenpolitik und Industrie zwischen beiden Ländern fand am Mittwoch in Seoul statt. Dazu kamen Außenminister Cho Hyun und Handelsminister Yeo Han-koo mit ihren niederländischen Amtskollegen David van Weel und Aukje de Vries zusammen.Beide Länder hatten sich im Dezember 2023 auf die Einführung dieses Dialogs geeinigt.Beim ersten Treffen erörterten beide Seiten Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Dazu zählten Wirtschaftssicherheit, künstliche Intelligenz, Cyberraum, neue Technologien, Halbleiterindustrie und kritische Rohstoffe.Beide Seiten nahmen eine gemeinsame Erklärung an, in der ihre Bereitschaft zur Verstärkung der strategischen Kooperation durch eine enge Verknüpfung von Halbleiter-Ökosystemen zum Ausdruck kommt.Das nächste Treffen soll 2028 in Den Haag stattfinden.