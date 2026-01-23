Photo : YONHAP News

Russland will den UN-Sicherheitsrat daran hindern, neuen Sanktionen gegen Nordkorea zuzustimmen.Dies erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow laut der Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch (Ortszeit) während einer Fragestunde in der Staatsduma, dem Unterhaus des russischen Parlaments.Er fügte jedoch hinzu, es sei unrealistisch, zu erwarten, dass man eine Resolution zur Aufhebung der Sanktionen einbringen werde und diese auch verabschiedet werden könne.Lawrow bezeichnete es darüber hinaus als unangebracht, über die Denuklearisierung Nordkoreas zu sprechen, während Südkorea, die USA und Japan ihre militärische Zusammenarbeit intensivieren.Unter den Umständen, dass die USA und Südkorea ihre militärische Kooperation, einschließlich nuklearer Elemente, aktiv verstärkten und Japan sich daran beteiligen wolle, sei es aus nordkoreanischer Sicht unangebracht, über die Denuklearisierung zu sprechen und die Forderung nach einer Denuklearisierung als angebracht einzustufen, hieß es.Der Minister sagte außerdem, er möchte sich erneut zutiefst für die Unterstützung nordkoreanischer Truppen dabei bedanken, ukrainische Truppen aus der von ihnen besetzten Region Kursk zu vertreiben.