Nipah-Virus: Südkorea verschärft Kontrollen für Einreisende aus Indien und Bangladesch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Seuchenkontrollbehörde hat Indien und Bangladesch wegen einer Reihe von Infektionen mit dem Nipah-Virus zu Gebieten bestimmt, für die intensive Quarantänekontrollen gelten.Laut der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) unterliegen alle Einreisenden in Südkorea, die vorher in Indien oder Bangladesch waren, ab dem heutigen Donnerstag schärferen Quarantänekontrollen.Sie müssen Fragen zu ihrem Gesundheitszustand beantworten, entweder auf einem physischen Fragebogen oder auf einem digitalen Fragebogen, der per QR-Code aufgerufen wird.Die KDCA begründete die Entscheidung damit, dass in den beiden südasiatischen Ländern zuletzt viele Nipah-Viruserkrankungen gemeldet wurden. Zudem sei die Sterblichkeitsrate hoch und es gebe weder Impfstoffe noch Medikamente gegen das Virus.Die Behörde hatte im September letzten Jahres die Nipah-Virus-Infektion zu einer gesetzlichen Infektionskrankheit ersten Grades bestimmt und Vorsorge getroffen, um ein Einschleppen des Virus zu verhindern.In Südkorea wurde noch kein Ausbruch des hochgefährlichen Virus gemeldet.