Ex-Kommandeur wegen Drohneneinsätzen gegen Pjöngjang aus Dienstverhältnis entfernt

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Befehlshaber des Kommandos für Drohnenoperationen, Kim Yong-dae, ist wegen Drohneneinsätzen gegen Pjöngjang aus dem Dienstverhältnis entfernt worden.Die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Chung Bin-na, teilte am Donnerstag mit, dass das Ressort eine schwere Disziplinarmaßnahme gegen einen wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung der Ausübung von Rechten angeklagten General verhängt habe.Kim wurde wegen des Verdachts angeklagt, im Oktober 2024 auf Anweisung des damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol und des damaligen Verteidigungsministers Kim Yong-hyun eine Operation geleitet zu haben, bei der Drohnen nach Nordkorea geschickt wurden. Dabei soll er das ordentliche Meldeverfahren ignoriert haben.Ein Sonderermittlerteam war zu dem Schluss gekommen, dass die Drohneneinsätze dafür gedacht gewesen seien, Nordkorea militärisch zu provozieren. Pjöngjangs Gegenmaßnahmen habe Ex-Präsident Yoon dann als Vorwand für die Verhängung des Kriegsrechts nutzen wollen, das er am 3. Dezember jenes Jahres tatsächlich ausgerufen hatte.