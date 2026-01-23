Brasilianischer Präsident kommt Ende Februar zu Staatsbesuch nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird auf Einladung von Präsident Lee Jae Myung zu einem Staatsbesuch nach Südkorea kommen.Das Präsidialamt Cheong Wa Dae gab in einer Pressemitteilung am Donnerstag bekannt, dass Präsident Lula am 22. Februar zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Korea erwartet werde.Beide Staatsoberhäupter werden am 23. Februar zu Gipfelgesprächen zusammenkommen. Auch ein Staatsbankett ist geplant.Lula wird damit als erster Präsident Brasiliens seit 21 Jahren einen Staatsbesuch in Südkorea absolvieren. Zuletzt hatte er selber im Jahr 2005 während seiner ersten Amtszeit als Präsident das Land besucht.Brasilien sei für Korea der größte Handels- und Investitionspartner in Südamerika, teilte Cheong Wa Dae mit. Beide Länder hätten vor, anlässlich des Gipfeltreffens in verschiedenen Bereichen ihre praktische Zusammenarbeit zu intensivieren, damit die bilateralen Beziehungen auf ein höheres Niveau gebracht werden könnten.