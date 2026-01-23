Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Bericht: Koreanischer Won bleibt schwach

Write: 2026-02-12 13:58:36Update: 2026-02-12 15:14:36

Bericht: Koreanischer Won bleibt schwach

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Landeswährung Won hat in letzter Zeit gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verloren. 

Laut einem Zentralbank-Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, stieg der Won-Dollar-Wechselkurs von 1.439,5 Won pro Dollar im Januar auf 1.459,1 Won am 10. Februar. Dies entspricht einem Wertverlust des Won von 1,4 Prozent gegenüber dem Dollar. 

Im selben Zeitraum haben die Währungen großer Volkswirtschaften gegenüber dem Dollar aufgewertet. Der japanische Yen stieg um 1,5 Prozent, der Euro um 1,3 Prozent. Auch das britische Pfund (plus 1,2 Prozent), der chinesische Yuan (1,1 Prozent) und der russische Rubel (2,2 Prozent) zeigten gegenüber dem Dollar Stärke. 

Als eine Ursache für den schwachen Won nannte die Notenbank die kontinuierlich gestiegenen Investitionen von Privatanlegern in ausländische Aktien.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >