Bericht: Koreanischer Won bleibt schwach

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Landeswährung Won hat in letzter Zeit gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert verloren.Laut einem Zentralbank-Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, stieg der Won-Dollar-Wechselkurs von 1.439,5 Won pro Dollar im Januar auf 1.459,1 Won am 10. Februar. Dies entspricht einem Wertverlust des Won von 1,4 Prozent gegenüber dem Dollar.Im selben Zeitraum haben die Währungen großer Volkswirtschaften gegenüber dem Dollar aufgewertet. Der japanische Yen stieg um 1,5 Prozent, der Euro um 1,3 Prozent. Auch das britische Pfund (plus 1,2 Prozent), der chinesische Yuan (1,1 Prozent) und der russische Rubel (2,2 Prozent) zeigten gegenüber dem Dollar Stärke.Als eine Ursache für den schwachen Won nannte die Notenbank die kontinuierlich gestiegenen Investitionen von Privatanlegern in ausländische Aktien.