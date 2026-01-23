Jeder dritte Haushalt in Korea hält Haustiere

Photo : KBS News

In Südkorea hält fast jeder dritte Haushalt Haustiere.Entsprechende Erhebungsergebnisse gab das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag bekannt.Mit Stand 2025 belief sich der Anteil der Haushalte, die „tierische Gefährten“ haben, auf 29,2 Prozent.Dabei stellten Hunde mit 80,5 Prozent die größte Gruppe. Dahinter folgten Katzen mit 14,4 Prozent und Fische mit 4,1 Prozent.Für die Tierhaltung zu Hause werden im Monatsschnitt etwa 121.000 Won (84 Dollar) ausgegeben. Der größte Anteil entfällt auf die Kosten für Futter und Leckerchen mit rund 40.000 Won (28 Dollar). Für die medizinische Versorgung werden rund 37.000 Won (26 Dollar) ausgegeben.Die jährliche Erhebung zum Stand der Haltung von Haustieren wurde letztes Jahr erstmals als staatlich anerkannte Statistik des Amtes für Daten und Statistiken durchgeführt. Interviewer suchten für die Befragung 3.000 Haushalte persönlich auf.