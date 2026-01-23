Südkoreas Geheimdienst: Nordkorea könnte auf Dialog mit USA eingehen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Nachrichtendienst NIS sieht unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit für eine Einwilligung Nordkoreas in einen Dialog mit den USA.Diese Einschätzung präsentierte die Behörde am Donnerstag vor dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss in einer nicht-öffentlichen Sitzung, wie Park Sun-won, Abgeordneter der Demokratischen Partei, später Reportern mitteilte.Der NIS geht laut Park davon aus, dass Nordkorea einen Dialog mit den USA grundsätzlich nicht ablehne, obwohl es seinem Unmut über die Stationierung strategischer Ressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel Luft gemacht habe. Pjöngjang halte sich außerdem damit zurück, US-Präsident Donald Trump zu diffamieren.Nach weiteren Angaben halte sich Nordkorea Handlungsspielraum offen. Es verzichte auf Tests von Langstreckenraketen, um Trump nicht zu provozieren, der bei dem Thema sehr empfindlich sei. Nordkorea könnte Kompromisse anstreben, indem es auf negative Botschaften verzichtet, berichtete der Geheimdienst laut dem Politiker.