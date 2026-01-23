Ex-Innenminister Lee wegen Beteiligung an Rebellion zu sieben Jahren Haft verurteilt

Photo : Seoul Central District Court

Der ehemalige Innenminister Lee Sang-min ist wegen seiner Beteiligung an einer Rebellion zu einer Haftstrafe verurteilt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte Lee am Donnerstag zu sieben Jahren Haft. Er war wegen des Vorwurfs angeklagt worden, eine wichtige Rolle bei der Rebellion gespielt zu haben.Das Team um Sonderstaatsanwalt Cho Eun-seok hatte eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren für Lee gefordert.Das Richtergremium urteilte, dass die Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember 2024 eine Rebellion nach dem Strafrecht darstellte.Lee wurde wegen des Vorwurfs schuldig gesprochen, an jenem Tag die Anweisung des damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol an den damaligen Feuerwehrchef weitergegeben zu haben, wichtige Stellen abzuriegeln und die Strom- und Wasserversorgung für Rundfunkanstalten zu unterbrechen.Die Richter sprachen jedoch Lee vom Vorwurf frei, mit der Weitergabe der Anweisung sein Amt missbraucht zu haben.