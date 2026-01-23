Olympische Winterspiele 2026: Erste Goldmedaille für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 hat Snowboarderin Choi Ga-on die erste Goldmedaille für Südkorea gewonnen.Die 17-Jährige holte in einem packenden Finale in der Snowboard-Halfpipe der Frauen am Donnerstag (Ortszeit) im Livigno Snow Park mit 90,25 Punkten Gold.Es ist nicht nur die erste Goldmedaille für Südkorea bei den laufenden Spielen, sondern auch der allererste Olympiasieg für das Land in einer Schneesportart bei Olympischen Spielen.Choi setzte sich trotz zweier Stürze durch. Im ersten Lauf stürzte sie bei der Landung nach dem zweiten Sprung und erhielt lediglich 10,00 Punkte. Auch im zweiten Durchgang kam sie zu Fall und lag nach den beiden Läufen auf Platz elf.In ihrem letzten Lauf absolvierte sie alle fünf Sprünge sauber und rückte mit 90,25 Punkten an die Spitze vor.Silber ging an die Snowboard-Legende Chloe Kim aus den USA, Bronze an Mitsuki Ono aus Japan.