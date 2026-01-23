Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Olympische Winterspiele 2026: Erste Shorttrack-Medaille für Südkorea

Write: 2026-02-13 09:41:47Update: 2026-02-13 11:32:04

Olympische Winterspiele 2026: Erste Shorttrack-Medaille für Südkorea

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen 2026 hat Shorttracker Rim Jong-un die vierte Medaille für Südkorea gewonnen. 

Im Finale über 1.000 Meter der Männer am Donnerstag (Ortszeit) in der Milano Ice Skating Arena kam Rim mit einer Zeit von 1:24,611 Minuten als Dritter ins Ziel. Erster wurde Jens van 't Wout aus den Niederlanden, Zweiter Sun Long aus China. 

Damit holte der 18-Jährige bei seinem Olympia-Debüt Bronze. Er wurde zudem der erste südkoreanische Medaillengewinner in einer Eissportart bei den laufenden Spielen. 

Es ist außerdem die erste olympische Medaille für Südkorea über 1.000 Meter der Herren im Shorttrack seit den Winterspielen 2018 in Pyeongchang.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >