Kim Yo-jong bewertet Seouls Ausdruck des Bedauerns über Drohneneinsätze positiv

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat sich positiv zu einer Bemerkung des südkoreanischen Vereinigungsministers geäußert.Der Minister hatte Bedauern über mutmaßlich von Zivilisten nach Nordkorea geschickte Drohnen geäußert.Kim erklärte in einer Stellungnahme am Donnerstag, sie halte es für erfreulich, dass Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-young am Dienstag offiziell sein Bedauern über das gegen Nordkorea gerichtete Eindringen von Drohnen zum Ausdruck gebracht habe. Dies berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Chung hatte am Dienstag als erster hochrangiger Regierungsbeamter sein Bedauern über den Fall geäußert.Kim forderte außerdem Südkoreas Behörden auf, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Vorfall nie wieder ereignet.