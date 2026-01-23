Monatliche Nutzerzahl von Samsung TV Plus übertrifft 100 Millionen

Photo : YONHAP News

Samsung TV Plus hat bei der monatlichen Nutzerzahl weltweit die 100-Millionen-Schwelle durchbrochen.Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer seines kostenlosen, werbefinanzierten Streamingdienstes (FAST) weltweit habe 100 Millionen übertroffen, gab Samsung Electronics am Freitag bekannt.Nachdem im Oktober 2024 88 Millionen Nutzer gemeldet worden waren, stieg die Zahl innerhalb von 14 Monaten um zwölf Millionen.Belastungen für Zuschauer aufgrund steigender Abonnementgebühren für kostenpflichtige Online-Videodienste (OTT) und der Plattformfragmentierung lassen FAST (Free Ad-Supported Streaming TV)-Dienste an Bedeutung gewinnen.Samsung Electronics stellt seit 2015 kostenlose Kanaldienste für Samsung Smart TVs zur Verfügung. Derzeit bietet Samsung TV Plus in 30 Ländern 4.300 Kanäle und über 76.000 Videos auf Anfrage (VOD) unentgeltlich an.