Peking: Kim Jong-un und Tochter Ju-ae zentral auf Botschafts-Aushang

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Botschaft in Peking hat ein Foto von Machthaber Kim Jong-un und dessen Tochter Ju-ae zentral auf einem Aushang an der Mauer des Gebäudes platziert.Das stellte die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag fest. Die Entdeckung wurde neben dem Haupttor der Botschaft im Pekinger Stadtteil Chaoyang gemacht.Darauf sind 25 neue Bilder zu sehen, ein Foto in der Mitte zeigt Kim und seine Tochter beim Besuch einer Neujahrsveranstaltung.Bislang waren Bilder von Kim oder Kim neben Chinas Präsident Xi Jinping auf der Mitte der Tafel zu sehen. Ein Bild von Kim und seiner Tochter wurde dort noch nie zentral platziert.Dies passt zu einer Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS am Donnerstag, dass Nordkorea offenbar dabei sei, Ju-ae zur Machtnachfolgerin zu bestimmen.