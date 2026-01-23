Samsung Electronics startet Serienauslieferung von HBM4-Speicherchips

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat weltweit erstmals HBM4-Speicherchips, einen Hochleistungs-DRAM für künstliche Intelligenz, in Serie ausgeliefert.Das teilte der koreanische Chiphersteller am Donnerstag mit. Der Speicher setze neue Maßstäbe bei der Leistung, hieß es.Berichten zufolge hatte Samsung den Start ursprünglich kurz nach den Mondneujahrsfeiertagen geplant. Nach Abstimmungen mit Kunden sei der Termin jedoch um etwa eine Woche vorgezogen worden.Technisch erreicht der HBM4-Speicher laut Samsung eine stabile Datenrate von 11,7 Gigabit pro Sekunde. Das liege um 46 Prozent über dem JEDEC-Branchenstandard von acht Gigabit.