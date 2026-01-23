Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee steigt auf 63 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Lee Jae Myung ist in einer neuen Umfrage auf 63 Prozent gestiegen.Das teilte das Meinungsforschungsinstitut Gallup Korea am Freitag mit. Für die Umfrage befragte das Institut zwischen Dienstag und Donnerstag landesweit 1.003 Erwachsene ab 18 Jahren.Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein Plus von fünf Prozentpunkten. 26 Prozent bewerteten Lees Amtsführung kritisch. Das sind drei Prozentpunkte weniger als in der vorherigen Umfrage.Als wichtigsten Grund für die positive Bewertung nannten 16 Prozent der Befragten die Wirtschaftslage und den Lebensunterhalt. Es folgten Immobilienpolitik (elf Prozent) und Außenpolitik (zehn Prozent).Bei den Gründen für eine negative Bewertung lagen Immobilienpolitik sowie die Wirtschaftslage und der Lebensunterhalt mit jeweils 15 Prozent an erster Stelle. Dahinter folgte die Außenpolitik (neun Prozent).Bei der Parteipräferenz kam die Demokratische Partei auf 44 Prozent. Die Partei Macht des Volkes erreichte 22 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.