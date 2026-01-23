Marinechef wegen Verdachts auf Beteiligung am Kriegsrecht suspendiert

Photo : YONHAP News

Südkoreas Marinechef Kang Dong-gil ist wegen des Verdachts, an der Verhängung des Kriegsrechts beteiligt gewesen zu sein, vorläufig vom Dienst suspendiert worden.Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit.Gegen Kang werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, hieß es. Je nach Ausgang seien weitere personelle Maßnahmen möglich.Zum Zeitpunkt der Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember 2024 war Kang Leiter des militärischen Unterstützungsstabs im Vereinigten Generalstab (JCS).In Kangs Fall beantragte das Ministerium jedoch keine Ermittlungen. Zur Begründung hieß es, dass Kang bei Befragungen sowie bei der Anforderung von Unterlagen aktiv kooperiert habe.Am Donnerstag war der Kommandeur des Bodenoperationskommandos, Ju Seong-un, wegen ähnlicher Verdachtsmomente suspendiert worden. Gegen ihn beantragte das Ministerium zudem auch Ermittlungen.