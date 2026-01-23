Regierung sieht Konjunktur weiter auf Erholungskurs

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung sieht die Wirtschaft nun den vierten Monat in Folge auf Erholungskurs.Zu dieser Einschätzung kommt das Finanzministerium in seinem am Freitag vorgelegten Konjunkturbericht „Green Book“ für Februar. Darin heißt es, die Erholung setze sich fort. Gründe seien eine stärkere Binnennachfrage sowie robuste Exporte, die vor allem durch Halbleiter gestützt würden.Gleichzeitig warnte das Ministerium vor weiter bestehenden Unsicherheiten. Die Probleme am Arbeitsmarkt träten weiterhin vor allem in besonders anfälligen Bereichen auf. Zudem sei offen, wie schnell sich die Bauinvestitionen erholen und wie stark sich US-Zölle auswirken könnten.Die jüngsten Indikatoren deuten insgesamt auf eine Erholung hin, die bislang vor allem von den Exporten getragen wird. Bei den Investitionen insgesamt zeigt sich dagegen weiterhin ein gemischtes Bild.Im Dezember stieg die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent an. Zuwächse gab es im verarbeitenden Gewerbe (plus 1,7 Prozent), im Dienstleistungssektor (plus 1,1 Prozent), im Einzelhandel (plus 0,9 Prozent) sowie bei den Bauinvestitionen (plus 12,1 Prozent). Rückläufig waren hingegen die Anlageninvestitionen (minus 3,6 Prozent).Die Exporte stiegen im Januar im Jahresvergleich um 33,9 Prozent. Als wichtiger Treiber gilt die weiterhin starke Nachfrage nach Halbleitern.