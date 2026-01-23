Wirtschaft Afrikanische Schweinepest im größten Schweinezuchtgebiet Südkoreas

In der Provinz Süd-Chungcheong ist die Afrikanische Schweinepest (ASP) ausgebrochen.



Nach Angaben des Hauptquartiers für Katastrophenmanagement wurde das Virus bei einer Untersuchung in einem Schweinebetrieb in Hongseong nachgewiesen. Auf dem betroffenen Hof werden rund 2.900 Tiere gehalten.



Die Behörden wollen nun eine epidemiologische Untersuchung einleiten. Zudem sollen alle Tiere des Betriebs gekeult werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.



Darüber hinaus ordnete der Krisenstab ein 48-stündiges Bewegungsverbot für Beschäftigte und Fahrzeuge aus tierhaltenden Betrieben an. Die Sperre gilt in Hongseong sowie in vier weiteren Städten und Landkreisen der Provinz.



Süd-Chungcheong gilt als größtes Zentrum der Schweineproduktion Südkoreas. Dort werden mehr als 20 Prozent des landesweiten Bestands gehalten. Hongseong ist dabei die Schwerpunktregion mit mehr als 600.000 Schweinen.