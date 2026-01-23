Politik Mondneujahrsfeiertage ohne Kälteeinbruch

Über die Mondneujahrsfeiertage bleibt es in Südkorea voraussichtlich mild.



Am Freitag ist die Feinstaubbelastung landesweit erneut hoch. In den meisten Regionen wird die Konzentration von ultrafeinem Feinstaub (PM2,5) als „schlecht“ eingestuft. Ausgenommen sind lediglich die Provinz Süd-Jeolla und die Insel Jeju.



Für Samstagmorgen werden Temperaturen zwischen minus drei und plus sechs Grad erwartet. In Seoul soll die Tiefsttemperatur bei vier Grad liegen. Das ist ähnlich wie am Freitag oder etwas milder.



Im Tagesverlauf steigen die Werte am Samstag landesweit auf neun bis 17 Grad. In Seoul werden etwa zwölf Grad erreicht. Damit bleiben die Temperaturen dort in etwa auf dem Niveau des Freitags oder es wird etwas wärmer.



Nach der Prognose ist während der ab Samstag beginnenden Mondneujahrsfeiertage kein Kälteeinbruch zu erwarten.