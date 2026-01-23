Zum Menü Zum Inhalt

Olympische Winterspiele: Shorttracker Hwang Dae-heon gewinnt Silber über 1.500 Meter

Write: 2026-02-16 10:33:56Update: 2026-02-16 11:17:40

Photo : YONHAP News

Der Shorttracker Hwang Dae-heon hat bei den Olympischen Spielen eine Silbermedaille im Eisschnelllauf errungen.

Im Finale über 1.500 Meter Shorttrack der Männer am Samstag (Ortszeit) in der Milano Ice Skating Arena kam Hwang mit einer Zeit von 2:12,304 Minuten als Zweiter ins Ziel. Erster wurde Jens van 't Wout aus den Niederlanden.

Damit gelang es Hwang, bei drei Olympischen Winterspielen in Folge eine Medaille zu gewinnen. Bei den Spielen 2018 in Pyeongchang hatte er Silber über 500 Meter gewonnen, bei den Spielen 2022 in Peking Gold über 1.500 Meter und Silber in der 5.000-Meter-Staffel der Männer. 

Hwangs Leistung sicherte Südkorea die fünfte Medaille bei den laufenden Winterspielen in Mailand und Cortina d´Ampezzo.
