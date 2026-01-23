Nordkorea: Neues Wohngebiet für Familien getöteter Soldaten

Photo : KBS News

Nordkorea hat in Pjöngjang ein Wohngebiet für Familien von Soldaten fertiggestellt, die im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet worden sind.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass das neu entstandene Wohnviertel in der Saeppyol-Straße im Stadtteil Hwasong am Sonntag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un eingeweiht worden sei.Anwesend waren auch Kims Tochter Ju-ae sowie Soldaten, die bereits im Ausland eingesetzt worden waren.Kim sagte in seiner Rede, der heutige Moment verkörpere die „Kraft Nordkoreas“ und symbolisiere die „Größe des koreanischen Volkes“. Es biete einen bewegenden Blick auf die „heldenhafteste Ära in der Geschichte Pjöngjangs“. Dann äußerte er die Hoffnung, dass die Angehörigen der getöteten Soldaten in dem Wohnviertel über Generationen hinweg glücklich leben und stolz darauf sein könnten, wundervolle Söhne, Ehemänner und Väter gehabt zu haben.Nachdem das Band durchschnitten war, überreichte Kim bei der Einweihungsfeier den Hinterbliebenen eine Genehmigung zur Nutzung der Wohnhäuser im Namen des Zentralkomitees der Arbeiterpartei.Er sicherte zu, dass sich Partei und Regierung nun um die Familien der Gefallenen kümmern würden.Seit 2024 stellt Nordkorea Russland Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine zur Verfügung. Nach aktuellen Angaben des südkoreanischen Nachrichtendienstes (NIS) sind derzeit bis zu 10.000 nordkoreanische Kampftruppen in der russischen Frontregion Kursk im Einsatz. Etwa 6.000 nordkoreanische Soldaten seien bereits getötet oder verletzt worden.