Machtkampf-Szenario zwischen Kim Jong-uns Tochter und Schwester

In Nordkorea könnte es laut einem südkoreanischen Experten zu einem Machtkampf zwischen der Tochter von Machthaber Kim Jong-un, Kim Ju-ae, und seiner Schwester Kim Yo-jong kommen, sollte Ju-ae zur Nachfolgerin ihres Vaters bestimmt werden.Diese Einschätzung teilte der ehemalige stellvertretende Direktor des südkoreanischen Nachrichtendienstes (NIS), Rah Jong-yil, mit, wie die britische Tageszeitung „The Telegraph“ am Samstag (Ortszeit) berichtete.Sollte Kim Ju-ae die Nachfolgerin ihres Vaters werden, könne sie auf starken Widerstand der „ehrgeizigen und skrupellosen Tante“ stoßen, sagte Rah.Wenn Kim Yo-jong sich eine Chance auf die Machtübernahme ausrechnete, würde sie diese ohne Zögern ergreifen. Ein Machtkampf sei wahrscheinlich, fuhr er fort.Der NIS hatte am 12. Februar der Nationalversammlung berichtet, dass Nordkorea seit Ende vergangenen Jahres den Status von Kim Ju-ae als Nummer Zwei in der protokollarischen Rangfolge hervorhebe. Das Land sei offenbar dabei, sie zur Nachfolgerin des Machthabers zu bestimmen. Die Behörde geht davon aus, dass Ju-ae im Jahr 2013 geboren wurde.