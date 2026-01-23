Neues ATEEZ-Album auf Platz 3 der Billboard 200

Das Musikalbum „GOLDEN HOUR: Part. 4“ der K-Pop-Gruppe ATEEZ ist auf Platz 3 in die US-Album-Charts Billboard 200 eingestiegen.
Nach Angaben von Billboard vom Sonntag (Ortszeit) belegte das 13. Minialbum der populären Boygroup den dritten Platz.
Damit gelang es der achtköpfigen Gruppe zum achten Mal, in den Top 10 der Billboard 200 zu stehen.
Die Hitliste Billboard 200 wird anhand der Verkaufszahlen von Alben, Streaming-Abrufen und Downloadzahlen ermittelt.
Das am 6. Februar veröffentlichte Album von ATEEZ gelangte in der betreffenden Chartperiode außerdem an die Spitze der Top Album Sales-Charts von Billboard.
Das Album enthält fünf Songs, darunter das Lied „Adrenaline“, und ist das vierte der Albumserie „GOLDEN HOUR“. Deren erster Teil erschien 2024.