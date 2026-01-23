Japan beim Wirtschaftswachstum wieder vor Korea

Photo : KBS News

Japan hat im vergangenen Jahr beim Wirtschaftswachstum erstmals seit 27 Jahren Südkorea übertroffen.Nach Angaben des japanischen Kabinettsbüros vom Montag wuchs Japans reales Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vorjahr um 1,1 Prozent. Damit sei das größte Wachstum seit drei Jahren verzeichnet worden.Das Wachstum der japanischen Wirtschaft verlangsamte sich von 3,6 Prozent im Jahr 2021 auf 1,3 Prozent im Jahr 2022. Seitdem war es stets rückläufig gewesen, ehe es 2025 zur Erholung kam.Das nominelle BIP wuchs um 4,5 Prozent zum Vorjahr auf 662,8 Billionen Yen.Im Vergleich dazu legte das reale BIP Südkoreas im vergangenen Jahr nach Angaben der Zentralbank nur um 1 Prozent zu.Damit hat Japan erstmals seit 1998 Südkorea bei der Wachstumsrate übertroffen. Damals war die koreanische Wirtschaft aufgrund der Devisenkrise um 4,9 Prozent zurückgegangen.