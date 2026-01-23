Viele Staus auf Autobahnen am Tag vor Mondneujahr

Photo : YONHAP News

Am Tag vor dem Mondneujahr kommt es in Südkorea auf vielen Autobahnabschnitten zu Staus.Grund dafür ist, dass viele Menschen zum Mondneujahrsfest in ihre Heimatorte fahren.Laut dem öffentlichen Straßenbetreiber Korea Expressway Corporation dauert die Fahrt von der Mautstelle Seoul nach Busan am Montag mit Stand 8 Uhr sechs Stunden und zwanzig Minuten, deutlich länger als an anderen Tagen. Die Fahrt in Gegenrichtung erfordert fünfeinhalb Stunden.Der Autobahnbetreiber rechnet damit, dass heute landesweit 5,05 Millionen Autos unterwegs sein werden. 410.000 Autos davon würden allein von der Hauptstadtregion in restliche Landesteile fahren, ebensoviele in die Gegenrichtung.Das Mondneujahrsfest dauert von Montag bis Mittwoch. Bis Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag gilt die Mautfreiheit für alle Fahrzeuge auf den Autobahnen.