Nordkorea fordert Loyalität gegenüber Machthaber Kim Jong-un

Photo : KBS News

Nordkorea hat zum 84. Geburtstag des verstorbenen Staatsführers Kim Jong-il die Loyalität gegenüber dessen Sohn, dem aktuellen Machthaber Kim Jong-un, gefordert.Den entsprechenden Aufruf unterbreitete die Zeitung „Rodong Sinmun“, das Presseorgan der herrschenden Arbeiterpartei, am Montag in einem Leitartikel auf der Titelseite.Darin wird verlangt, die Ideologie und die Führung des „verehrten Genossen“ Kim Jong-un „einmütig und treu“ hochzuhalten. Es wurde weiterhin gefordert, den Generalsekretär Kim sowohl politisch-ideologisch als auch konkret mit dem eigenen Leben zu schützen.In Nordkorea wird der Geburtstag von Kim Jong-il, der 16. Februar, als „Tag des strahlenden Sterns“ und als einer der größten Nationalfeiertage begangen. In letzter Zeit wurde im Zuge der rapid zunehmenden Vergötterung von Kim Jong-un statt der Formulierung „Tag des strahlenden Sterns“ die schlichte Bezeichnung „Feiertag im Februar“ häufiger verwendet.Kim Jong-un hatte seit seiner Machtübernahme im Jahr 2011 zum Geburtstag seines Vaters den Kumsusan-Palast der Sonne besucht, das Mausoleum von Kim Jong-il und dem Staatsgründer Kim Il-sung, bis er 2022 damit aufhörte. 2025 gab Nordkorea dann Kims ersten Besuch der Stätte seit vier Jahren bekannt.