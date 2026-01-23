Videobotschaft zum Mondneujahr: Lee Jae Myung will Präsident für alle sein

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung hat anlässlich des Neujahrs nach Mondkalender sein Versprechen bekräftigt, ein Präsident für alle zu werden.Zum Beginn des Jahrs des roten Pferdes mache er das Versprechen, ein Präsident für alle zu sein, der jeden Bürger umarme und ihm diene, sagte Lee in einer am Dienstagmorgen veröffentlichten Videobotschaft.Er werde Schritt für Schritt und unbeirrt vorwärts gehen und dabei das vom Volk gewünschte Bild der Republik Korea als Meilenstein betrachten.Dank der gemeinsamen Bemühungen der Bevölkerung im vergangenen Jahr erfolge die Rückkehr zur Normalität schneller als erwartet. Er danke allen souveränen Bürgern zutiefst dafür, das Land auf der Straße, zu Hause und am Arbeitsplatz geschützt zu haben, sagte Lee.Er wies darauf hin, dass die Perspektiven und Gedanken der Menschen über die Welt sehr verschieden sein könnten. Jedoch eine sie der Wunsch, dass ihre Kinder in einem besseren Umfeld aufwachsen.Man habe im vergangenen Jahr einander ermutigt und Schwierigkeiten überwunden. Er hoffe, dass die Gesellschaft auch im neuen Jahr auf der Grundlage von mitfühlender Solidarität und Vertrauen gemeinsam voranschreiten werde, sagte er weiter.