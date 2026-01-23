US-Beamter nennt Südkorea Vorbild bei konventioneller Verteidigung

Photo : YONHAP News

Ein hoher US-Beamter hat Südkorea eine Vorbildrolle bei der konventionellen Verteidigung attestiert.Bei einer Begleitveranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz sprach Elbridge Colby, Unterstaatssekretär für Politik im US-Kriegsministerium, am Samstag (Ortszeit) über die Notwendigkeit einer größeren Rolle der europäischen NATO-Staaten. Dabei nannte er Südkorea einen Modellfall.Südkorea habe als erster Nicht-NATO-Verbündeter versprochen, 3,5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, sagte er. Er bezeichnete dies als neuen globalen Standard. US-Präsident Donald Trump hatte von den NATO-Partnern Verteidigungsausgaben auf diesem Niveau gefordert.Bei seinem Besuch in Südkorea im letzten Monat hätten koreanische Beamte Nordkorea als Hauptbedrohung bezeichnet. Sie seien bereit, eine führende Rolle bei der konventionellen Verteidigung auf der koreanischen Halbinsel zu übernehmen, betonte Colby.In der im Januar veröffentlichten neuen Nationalen Verteidigungsstrategie (NDS) der Trump-Regierung heißt es, dass Südkorea ausreichend in der Lage sei, die Hauptverantwortung bei der Abschreckung Nordkoreas zu übernehmen. Dies sei auch im nationalen Interesse der USA. Südkorea geht nach Colbys Angaben aktiv auf diese Forderung ein.Mit dem Verweis auf Südkoreas Bereitschaft zu einer führenden Rolle bei der konventionellen Verteidigung gegen Bedrohungen durch Nordkorea wollte der US-Beamte offenbar Europa auffordern, seine eigene konventionelle Verteidigung gegen Russland zu verstärken.