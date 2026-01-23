Olympische Winterspiele: Shorttrackerin Kim Gil-li gewinnt Bronze über 1.000 Meter

Photo : YONHAP News

Shorttrackerin Kim Gil-li hat bei den Olympischen Winterspielen 2026 eine Bronzemedaille gewonnen.Im Finale über 1.000 Meter der Frauen am Montag in der Milano Ice Skating Arena kam Kim mit einer Zeit von 1:28,614 Minuten als Dritte ins Ziel.Die 21-Jährige holte damit die sechste Medaille für Südkorea bei den laufenden Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Im Shorttrack war es für Südkorea die dritte Medaille bei diesem Turnier. Zuvor hatten ihre männlichen Teamkollegen Rim Jong-un und Hwang Dae-heon jeweils eine Einzelmedaille gewonnen.Im Wettbewerb „5.000-Meter-Staffel der Männer“ bestehen noch Medaillenchancen.Lee Jung-min, Lee June-seo, Rim Jong-un und Shin Dong-min qualifizierten sich im Halbfinale mit der schnellsten Zeit von 6:52,708 Minuten für das Finale.Im 500-Meter-Rennen schieden Hwang und Rim bereits in der Vorrunde aus.