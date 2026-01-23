Südkorea fällt beim Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2025 zurück

Photo : KBS News

Südkorea hat beim Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 im Vergleich mit anderen führenden Volkswirtschaften schwach abgeschnitten.Das reale Bruttoinlandsprodukt des Landes schrumpfte im letzten Quartal 2025 um 0,276 Prozent, wie Daten der koreanischen Zentralbank Bank of Korea zeigen.Das bedeutet Platz 22 unter 24 Ländern, die bis Montag erste Schätzungen zur Wirtschaftsleistung in dem Quartal bekannt haben.Für das Gesamtjahr wurde eine Wachstumsrate Südkoreas von einem Prozent errechnet.Unterdessen nimmt die Unsicherheit über die Wachstumsperspektiven für die koreanische Wirtschaft zu. Die Notenbank rechnete noch im vergangenen November mit 1,8 Prozent in diesem Jahr. Anschließend wurde sie sogar noch optimistischer und sprach von einer größeren Wahrscheinlichkeit einer Korrektur nach oben dank eines längeren Halbleiterzyklus.Jedoch drohte US-Präsident Donald Trump im Januar damit, die Zölle auf südkoreanische Produkte wieder auf 25 Prozent zu erhöhen. Dies ließ die Zweifel wieder wachsen.