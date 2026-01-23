Zum Menü Zum Inhalt

Russische Baufirmen schicken Blumen zum Geburtstag von Kim Jong-il

Write: 2026-02-17 12:30:59Update: 2026-02-17 13:09:32

Russische Baufirmen schicken Blumen zum Geburtstag von Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

Russische Bauunternehmen haben laut einem Medienbericht zum Geburtstag des verstorbenen nordkoreanischen Staatsführers Kim Jong-il Blumengestecke geschickt. 

Dies steht offenbar im Zusammenhang mit dem Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern und der Entsendung nordkoreanischer Arbeitskräfte.  

Das berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal NK News am Montag (Ortszeit). 

Dem Bericht zufolge schickten zehn russische Bauunternehmen und eine Bildungseinrichtung Blumen zum diesjährigen Tag des strahlenden Sterns. Dies ist die Bezeichnung für den Geburtstag von Kim Jong-il, dem Vater des aktuellen Machthabers Kim Jong-un, am 16. Februar. 

NK News sieht in dem Vorgehen eine Bekundung des guten Willens, die darauf hindeute, dass sich das Netzwerk von Geschäften mit Nordkorea über den Fernen Osten hinaus auf das gesamte Russland ausdehne. 

Der Einsatz nordkoreanischer Arbeitskräfte wird als Ergebnis übereinstimmender Interessen Russlands und Nordkoreas betrachtet. In Russland fehlen aufgrund des langen Kriegs gegen die Ukraine Arbeitskräfte, während Nordkorea dringend Devisen benötigt.
