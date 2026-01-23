Professor Baek Buhm-suk wird Vorsitzender des Beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrats

Photo : YONHAP News, Ministry of Foreign Affairs

Mit Professor Baek Buhm-suk leitet erstmals ein Südkoreaner den Beratenden Ausschuss des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen (UNHRC).Baek, Professor an der School of Law der Kyung Hee-Universität, sei auf der 34. Sitzung des Beratungsgremiums am Montag (Ortszeit) in Genf zu dessen Vorsitzenden gewählt worden, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Er ist seit 2020 Mitglied des Beratenden Ausschusses des UNHRC.Das Gremium setzt sich aus 18 Experten für Menschenrechte zusammen. Der Ausschuss berät den Menschenrechtsrat und ist für Forschungen im Bereich Menschenrechte zuständig.