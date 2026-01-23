Olympia: Südkorea veranstaltet „Korea-Tag“ in Mailand

Photo : YONHAP News

Zum Neujahr nach dem Mondkalender hat Südkoreas Nationales Olympisches Komitee (KSOC) in Mailand einen „Korea Day“ veranstaltet.Das Event bot am Dienstag (Ortszeit) im Korea House in der Villa Necchi Campiglio ein umfangreiches Programm. Besucher konnten so die Vielfalt der koreanischen Kultur erleben.Auf dem Plan standen etwa eine Einführung in die Feiertagskultur Koreas und traditionelle Volksspiele. Hinzu kam eine K-Pop-Tanzaufführung. Zum Schluss hatten die Besucher die Möglichkeit, Tteokguk zu probieren, eine Reiskuchensuppe, die traditionell zu Neujahr gegessen wird.Zur Veranstaltung kamen etwa 100 Personen, darunter der südkoreanische Botschafter in Italien, Kim Choon-goo, und der Generalkonsul in Mailand, Choi Tae-ho.