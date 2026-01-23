9. Parteitag in Nordkorea rückt näher

Photo : YONHAP News

Nordkorea stimmt sich auf den bevorstehenden 9. Parteitag der Arbeiterpartei ein.Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Mittwoch suchten die Parteidelegierten, die an dem Kongress teilnehmen sollen, am Vortag den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang auf. Das Gebäude ist das Mausoleum der verstorbenen Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il.Anschließend seien dort symbolisch Delegiertenausweise verliehen worden. Beim achten Parteikongress im Jahr 2021 fand die entsprechende Zeremonie sechs Tage vor dessen Eröffnung statt.In Nordkorea, wo die Partei alle staatlichen Institutionen leitet, stellt der Parteitag das nominell höchste Beschlussorgan dar. Auf dem 9. Parteitag sollen die Ergebnisse der letzten fünf Jahre bilanziert und die Richtung der Innen- und Außenpolitik für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben werden.