Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

9. Parteitag in Nordkorea rückt näher

Write: 2026-02-18 10:48:07Update: 2026-02-18 11:01:40

9. Parteitag in Nordkorea rückt näher

Photo : YONHAP News

Nordkorea stimmt sich auf den bevorstehenden 9. Parteitag der Arbeiterpartei ein. 

Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Mittwoch suchten die Parteidelegierten, die an dem Kongress teilnehmen sollen, am Vortag den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang auf. Das Gebäude ist das Mausoleum der verstorbenen Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il.

Anschließend seien dort symbolisch Delegiertenausweise verliehen worden. Beim achten Parteikongress im Jahr 2021 fand die entsprechende Zeremonie sechs Tage vor dessen Eröffnung statt. 

In Nordkorea, wo die Partei alle staatlichen Institutionen leitet, stellt der Parteitag das nominell höchste Beschlussorgan dar. Auf dem 9. Parteitag sollen die Ergebnisse der letzten fünf Jahre bilanziert und die Richtung der Innen- und Außenpolitik für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben werden.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >