Hitzige Debatte um Kürzung von Steuervorteilen für mehrfache Wohnungseigentümer

Photo : KBS News

Präsident Lee Jae Myung hat die Kritik des Oppositionsführers in Bezug auf das Vorgehen der Regierung gegen den Besitz mehrerer Wohnungen zurückgewiesen.Das „soziale Übel“ seien nicht die Mehrfacheigentümer, sondern die Politiker, die den Besitz mehrerer Wohnungen profitabel gemacht hätten, schrieb Lee am Mittwoch in sozialen Medien. Damit reagierte er auf die Äußerung des Chefs der Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP), Jang Dong-hyuk, dass es besorgniserregend sei, wenn die Besitzer mehrerer Wohnungen zu einem „sozialen Übel“ abgestempelt würden. Lee teilte in seinem Beitrag eine Meldung über die entsprechende Äußerung des Oppositionspolitikers.Die aktuelle Regierung der progressiven Demokratischen Partei (DP) plant die Kürzung der Steuervorteile für mehrfache Wohnungseigentümer, um Immobilienspekulation vorzubeugen. Die konservative PPP kritisiert das Vorhaben als einen Eingriff in das Eigentumsrecht und befürchtet negative Auswirkungen auf den Mietmarkt.Lee schrieb weiterhin, dass die Politik zwar die Befugnis habe, neue Gesetze und Strukturen zu entwerfen und umzusetzen. Sollte die Politik in der Vergangenheit jedoch den von der DP-Regierung unerwünschten Besitz mehrerer Wohnungen weder erschwert noch verboten, sondern vielmehr profitorientierte Privilegien gewährt und damit Spekulation gefördert haben, sei dies das eigentliche Problem.Seine Regierung werde mittels Besteuerung, Regulierung und Finanzmaßnahmen diese Privilegien gründlich reduzieren und Mehrfacheigentümern entsprechende Pflichten und Belastungen strikt auferlegen und kontrollieren, betonte Lee.