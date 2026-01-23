Zum Menü Zum Inhalt

Über 250.000 koreanische Kulturgüter im Ausland

Write: 2026-02-18 12:02:09Update: 2026-02-18 12:41:52

Über 250.000 koreanische Kulturgüter im Ausland

Photo : YONHAP News

Laut Daten des Amtes für Daten und Statistiken befinden sich mit Stand 1. Januar dieses Jahres 256.190 koreanische Kulturgüter im Ausland. 

Diese seien aus verschiedenen Gründen außer Landes gebracht worden, darunter etwa Diebstahl, Plünderung, Schenkung oder Verkauf.  

Die Zahl ergab eine Erhebung an 801 Stellen, darunter Museen und Kunstmuseen, in 29 Ländern, einschließlich Japan, Deutschland und den USA. Verglichen mit dem vergangenen Jahr wurde ein Anstieg von 8.472 Stücken verzeichnet.

Mit 43,2 Prozent entfällt der größte Anteil dabei auf Japan; dort befinden sich 110.611 Kulturgüter aus Korea.

Dahinter folgen die USA mit rund 68.000, Deutschland mit 16.000 und Großbritannien mit 15.000 Kulturgütern.
