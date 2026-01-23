Nordkorea bleibt auf schwarzer Liste für Geldwäsche

Photo : YONHAP News

Nordkorea steht weiterhin auf der schwarzen Liste der Financial Action Task Force (FATF), einer internationalen zwischenstaatlichen Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche.Die Entscheidung sei auf der Plenarsitzung der FATF in Mexiko-Stadt getroffen worden, teilte die Financial Intelligence Unit der südkoreanischen Finanzdienstekommission am Mittwoch mit.Nach der jüngsten Überprüfung zur Umsetzung ihrer internationalen Standards in ausgewählten Ländern beschloss die Organisation, Nordkorea, den Iran und Myanmar weiterhin als Hochrisikoländer einzustufen, bei denen aufgrund erheblicher Mängel Maßnahmen erforderlich seien.Wegen Nordkorea und Iran fordert die FATF ihre Mitglieder zur Anwendung von aktiven Gegenmaßnahmen auf, bei Myanmar zu verstärkten Sorgfaltspflichten.