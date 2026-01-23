BTS-Mitglied J-Hope spendet zum Geburtstag 300 Millionen Won

Photo : YONHAP News

J-Hope von BTS hat zu seinem Geburtstag 300 Millionen Won (ca. 207.000 US-Dollar) an ein Krankenhaus und eine Wohlfahrtsorganisation gespendet.Der K-Pop-Star wurde am 18. Februar 1994 geboren.Das Asan Medical Center gab am Mittwoch bekannt, dass J-Hope nach dem vergangenen Jahr auch dieses Jahr 200 Millionen Won für dessen Kinderklinik gespendet habe.Zudem unterstützte er mit 100 Millionen Won die Kinderhilfsorganisation ChildFund Korea. J-Hope spendet seit 2018 über den ChildFund Korea Geld für verschiedene vulnerable Gruppen, darunter kranke Kinder und Kinder aus Familien, die von der Corona-Pandemie stark getroffen wurden. Damit wurde J-Hope das 14. Mitglied des Klubs der Personen, die insgesamt mehr als eine Milliarde Won (690.000 US-Dollar) an die Organisation gespendet haben.Als Grund für seine Wohltätigkeit nannte er, dass er für die große Unterstützung durch die Fangemeinde von BTS etwas zurückgeben möchte. Er hoffe, dass die Kinder ihren Schmerz überwinden und einer strahlenden Zukunft entgegenblicken können.BTS feiern mit der Veröffentlichung ihres fünften Studioalbums „ARIRANG“ am 20. März ihr Comeback nach fast vier Jahren Pause.