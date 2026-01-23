Wert koreanischer Aktien im Besitz von Ausländern fast verdoppelt

Photo : YONHAP News

Der Wert der von Ausländern gehaltenen koreanischen Aktien hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt.Grund dafür sind die anhaltend steigenden Kurse an der Börse in Seoul.Laut Daten der Finanzaufsicht FSS verfügten ausländische Anleger Ende Dezember 2025 über notierte koreanische Aktien im Wert von 1.326,8 Billionen Won (ca. 916 Milliarden US-Dollar).Das sind 96,9 Prozent mehr als im Vorjahr.Der Anteil der Aktien im Besitz von Ausländern an der gesamten Marktkapitalisierung der koreanischen Aktien stieg in dem Zeitraum von 27 Prozent auf 30,8 Prozent.Nach Nationalitäten gesehen wuchs der Wert der von US-amerikanischen Anlegern gehaltenen Aktien mit einem Plus von 100,6 Prozent am kräftigsten, auf 546 Billionen Won (377 Milliarden Dollar).