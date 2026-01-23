Zum Menü Zum Inhalt

Eiskunstläuferin Lee Hae-in beendet Kurzprogramm auf Platz 9

Write: 2026-02-18 12:51:32Update: 2026-02-18 13:28:56

Write: 2026-02-18 12:51:32Update: 2026-02-18 13:28:56

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Winterspielen ist es Südkorea am Dienstag (Ortszeit) nicht gelungen, weitere Medaillen zu gewinnen. 

Im Eiskunstlauf der Frauen erhielt Lee Hae-in 70,07 Punkte im Kurzprogramm und belegte den 9. Platz unter 29 Athletinnen. 

Für die Kür, die am Donnerstag (Ortszeit) stattfindet, qualifizierten sich 24 Athletinnen, darunter Lee und ihre Teamkollegin Shin Ji-a. 

Im Zweierbob der Männer landete das südkoreanische Team bestehend aus Kim Jin-soo und Kim Hyung-geun mit einer Zeit von insgesamt 3:43,60 Minuten auf dem 13. Platz. 

Bei den laufenden Winterspielen in Mailand und Cortina d´Ampezzo liegt Südkorea mit einer Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen an 16. Stelle im Medaillenspiegel.
