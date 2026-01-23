Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Sport

Olympische Winterspiele: Shorttrack-Staffel der Frauen gewinnt zweites Gold für Korea

Write: 2026-02-19 09:30:57Update: 2026-02-19 13:27:32

Olympische Winterspiele: Shorttrack-Staffel der Frauen gewinnt zweites Gold für Korea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrack-Staffel der Frauen hat bei den Olympischen Winterspielen 2026 die zweite Goldmedaille für das Land gewonnen. 

Im Finale des 3.000-Meter-Staffellaufs am Mittwoch (Ortszeit) in der Milano Ice Skating Arena siegten Choi Min-jung, Kim Gil-li, Shim Suk-hee und Noh Do-hee mit einer Zeit von 4:04,014 Minuten.

Sie sicherten Südkorea damit die siebte Medaille bei den laufenden Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo und die erste Goldmedaille im Shorttrack.  

Im Finale trat Südkorea gegen Kanada, die Niederlande und Italien an. Choi ließ sich auch durch einen Sturz der vor ihr laufenden Niederländerin nicht beirren. Auf den letzten beiden Runden überholte Kim die in Führung liegende Arianna Fontana aus Italien. Damit gewannen Südkoreas Frauen erstmals seit den Spielen 2018 in Pyeongchang wieder Staffel-Gold. 

Choi Min-jung holte ihre vierte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Sie stellte damit den nationalen Rekord für die meisten olympischen Goldmedaillen ein.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >