Olympische Winterspiele: Shorttrack-Staffel der Frauen gewinnt zweites Gold für Korea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Shorttrack-Staffel der Frauen hat bei den Olympischen Winterspielen 2026 die zweite Goldmedaille für das Land gewonnen.Im Finale des 3.000-Meter-Staffellaufs am Mittwoch (Ortszeit) in der Milano Ice Skating Arena siegten Choi Min-jung, Kim Gil-li, Shim Suk-hee und Noh Do-hee mit einer Zeit von 4:04,014 Minuten.Sie sicherten Südkorea damit die siebte Medaille bei den laufenden Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo und die erste Goldmedaille im Shorttrack.Im Finale trat Südkorea gegen Kanada, die Niederlande und Italien an. Choi ließ sich auch durch einen Sturz der vor ihr laufenden Niederländerin nicht beirren. Auf den letzten beiden Runden überholte Kim die in Führung liegende Arianna Fontana aus Italien. Damit gewannen Südkoreas Frauen erstmals seit den Spielen 2018 in Pyeongchang wieder Staffel-Gold.Choi Min-jung holte ihre vierte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen. Sie stellte damit den nationalen Rekord für die meisten olympischen Goldmedaillen ein.