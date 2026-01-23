Urteil gegen Ex-Präsident Yoon wegen Rebellion ergeht heute

Photo : YONHAP News

Das Urteil gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol wegen des Vorwurfs, Anführer einer Rebellion gewesen zu sein, wird am heutigen Donnerstag gefällt.Damit wird 443 Tage nach der Ausrufung des Kriegsrechts durch ihn am 3. Dezember 2024 eine gerichtliche Entscheidung über den Kern des Vorfalls getroffen.Das Urteil soll um 15 Uhr am Bezirksgericht Seoul Zentral gesprochen werden.Neben Yoon werden sieben weitere Angeklagte, die als Führungskräfte von Militär und Polizei eine wichtige Rolle bei der Rebellion gespielt haben sollen, Urteile erhalten. Zu ihnen zählen der ehemalige Verteidigungsminister Kim Yong-hyun und der ehemalige nationale Polizeichef Cho Ji-ho.Die Sonderstaatsanwaltschaft forderte für Yoon die Todesstrafe. Er habe die Kriegsrechtsverhängung vorbereitet, um lange an der Macht bleiben zu können, so die Begründung.Die Verkündung des Urteils gegen Yoon wird vom Sender KBS 1TV live übertragen.