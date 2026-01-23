Kim Yo-jong begrüßt Seouls Zusage zur Verhinderung von Drohnenflügen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkoreas Zusage zur Verhinderung von Drohnenflügen begrüßt.Kim Yo-jong, die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, bewertete es laut einem Bericht der Nachrichtenagentur KCNA positiv, dass Südkorea künftig Drohnenflüge über Nordkorea verhindern will.Sie schätze es, dass Südkoreas Vereinigungsminister Chung Dong-young die Provokation mit dem Eindringen von Drohnen in den nordkoreanischen Luftraum offiziell zugegeben und noch einmal sein Bedauern sowie seine Bereitschaft zur Verhinderung eines solchen Vorfalls bekundet habe, hieß es in einer am Donnerstag durch KCNA veröffentlichten Stellungnahme.Chung hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass als Präventionsmaßnahme ein Teil des 2018 unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommens wiederhergestellt werden soll. Dies betrifft auch mögliche Flugverbotszonen an der innerkoreanischen Grenze.Kim warnte, dass bei einer erneuten Verletzung der Souveränität ihres Landes eine schreckliche Situation drohen würde. Dies wäre unabhängig davon, wer dafür verantwortlich sei oder welche Mittel zum Einsatz kämen.Weiter wurde sie mit den Worten zitiert, dass die Grenze zu einem „Feindstaat“ streng bewacht werden müsse. Die Wachsamkeit entlang der südlichen Grenze werde daher erhöht.