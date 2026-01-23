Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea nimmt an erstem Treffen von Friedensrat für Gazastreifen teil

Write: 2026-02-19 11:32:15Update: 2026-02-19 15:52:26

Südkorea nimmt an erstem Treffen von Friedensrat für Gazastreifen teil

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung wird einen Vertreter im Botschafterrang zum ersten Treffen des von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufenen „Friedensrats für den Gazastreifen“ entsenden.

Laut dem Außenministerium wird Kim Yong-hyun, ehemaliger Botschafter in Ägypten, beim für den heutigen Donnerstag (Ortszeit) in Washington vorgesehenen ersten Treffen des Friedensrats Südkorea vertreten. 

Seoul wird dem neuen Gremium aber zunächst noch nicht beitreten. Ein Beamter des Außenministeriums sagte, dass Südkorea als Beobachter an dem Treffen teilnehme.

Ein Beitritt werde mittel- und langfristig sorgfältig überprüft. Die Regierung vertrete konsequent die Position, dass sie die Zweistaatenlösung für Palästina unterstütze und auch zu Frieden im Nahen Osten beitragen wolle. Seoul stehe außerdem für die Bemühungen von Präsident Trump um Frieden im Gazastreifen ein, erklärte der Beamte.

Laut Berichten haben sich bisher etwa 20 Länder für einen Beitritt zum Friedensrat entschieden. Dazu zählen die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Israel, die Türkei, Argentinien und Indonesien.
