Luftverkehr in Südkorea: Erstmals über eine Million Flüge pro Jahr

Photo : YONHAP News

Südkoreas jährliches Luftverkehrsaufkommen hat im vergangenen Jahr erstmals eine Million Flüge übertroffen.Nach Angaben des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr am Donnerstag stieg das Flugaufkommen 2025 um 6,8 Prozent zum Vorjahr auf 1,01 Millionen Flüge.Das bedeutet, dass im Tagesschnitt 2.778 Flugzeuge zur Beförderung und für andere Zwecke im südkoreanischen Luftraum unterwegs waren. Dies sind etwa 20,4 Prozent mehr, verglichen mit dem Rekordwert vor der Corona-Pandemie aus dem Jahr 2019.Das Ministerium führt das Ergebnis auf eine deutliche Zunahme im internationalen Flugverkehr zurück.Die Zahl der Auslandsflüge legte im vergangenen Jahr um 9,4 Prozent zum Vorjahr auf 788.531 zu. Davon entfielen etwa 52 Prozent auf Flüge von und nach Südostasien und Südchina.