Südkoreas Ausfuhren steigen auf neuen Januar-Rekord

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Exporte haben im letzten Monat den bisher höchsten Stand in einem Januar erreicht.Nach Angaben der Zollbehörde am Donnerstag stiegen die Ausfuhren im Januar um 33,8 Prozent zum Vorjahr auf 65,8 Milliarden Dollar. Damit wurde seit Juni letzten Jahres acht Monate in Folge ein Zuwachs erzielt.Die Halbleiterexporte lagen mit 20,69 Milliarden Dollar den zweiten Monat in Folge über der Marke von 20 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Vorjahr haben sie sich mehr als verdoppelt und trugen damit entscheidend zum Anstieg der Gesamtexporte bei.Die Pkw-Exporte kletterten um 19 Prozent zum Vorjahr auf 5,74 Milliarden Dollar.Demgebenüber schrumpften die Lieferungen von Schiffen und Haushaltsgeräten jeweils um 1,5 und 0,6 Prozent.Nach Abnehmermärkten betrachtet zogen die Lieferungen nach China um 46,8 Prozent auf 13,51 Milliarden Dollar an. Bei den Ausfuhren in die USA wurde ebenfalls ein starker Anstieg von 29,4 Prozent auf 12,01 Milliarden Dollar erzielt. Die Exporte nach Japan gingen dagegen um 4,9 Prozent auf 2,25 Milliarden Dollar zurück.Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 8,7 Milliarden Dollar auf. Damit wurde den zwölften Monat in Folge ein Plus verbucht.